Reynolds: "Roma, non potrei chiedere di meglio. Tutti mi hanno aiutato"

ROMA - Bryan Reynolds, difensore della Roma, è stato intervistato dal canale ufficiale YouTube della società giallorossa. Queste le sue parole nel giorno del suo compleanno: "Quando sono venuto a sapere dell’interesse della Roma e quando ho saputo che sarei venuto in Europa, pensavo sarebbe stato molto difficile ambientarsi. Sono giovane e sarei andato a vivere da solo… dall’altra parte del mondo… Pensavo sarebbe stata dura… lontano dagli amici. Ma sinceramente credo che non sarebbe potuta andare meglio di così. I miei compagni di squadra… tutti mi hanno accolto benissimo. C’è una persona che mi accompagna in giro per la città, come quando ho dovuto farmi mettere il Wi-Fi. Non è semplice perchè molte persone qui non parlano inglese, quindi è un po’ difficile. Ma dal punto di vista calcistico, dello stile di vita… Non potrei chiedere di più".