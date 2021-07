Roma, Mourinho show: guida la Vespa a Trigoria! Video

ROMA - Mourinho alla Roma sta diventando un vero e proprio show: dopo lo sbarco seguito da migliaia di persone sia a Roma che nel mondo, a Trigoria stanno girando un docufilm proprio sui suoi primi giorni da tecnico giallorosso. E oggi il portoghese ha pubblicato sui social un video che sta facendo il giro dei social: lo Special One ha guidato una Vespa tra le vie del Fulvio Bernardini, proprio come è stato raffigurato nel murales a Testaccio e che ha fatto il giro del mondo. Addirittura la foto dell'opera è diventata un quadro appeso dentro gli uffici di Trigoria. La Roma sta diventando sempre più Special, proprio come il suo tecnico.