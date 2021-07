Roma, le regole di Mourinho: Trigoria nelle sue mani

Le regole del Mouregno. Il nuovo allenatore ha già dettato la linea e la società lo asseconda in tutto. In pochi giorni ha cambiato mentalità, metodi di lavoro, in parte sta trasformando anche Trigoria. Il centro sportivo è sempre più blindato. Sono stati potenziati gli schermi per rendere top secret ogni allenamento. I teloni caratterizzati dai loghi degli sponsor furono introdotti dieci anni fa da Ranieri, estesi da Petrachi due anni fa, negli ultimi giorni sono stati cambiati, con i nuovi loghi pubblicitari e impediscono a occhi indiscreti di carpire anche la minima mossa del lavoro di Mourinho. Anche le tv avranno pochissime immagini dell'allenamento, in concomitanza con la chiusura del canale monotematico. Anche le prime due amichevoli a Trigoria saranno off limits per chiunque, anche per i giornalisti. Si giocherà giovedì contro il Montecatini e domenica 18 contro la Ternana, che torna in serie B grazie a un promozione conquistata a suon di record. I dilettanti toscani, che militano nel campionato di Eccellenza, terranno a battesimo la Roma alla prima uscita sotto la guida di Mourinho. L’amichevole, insieme ad altre, è stata organizzata da Stefano Pucci, manager che ha portato le squadre italiane (compresa la Nazionale) in giro per il mondo e che ora è tornato a movimentare l’estate calcistica. In passato con il fratello è stato un giocatore del Montecatini.