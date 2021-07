Chi è Azmoun, il talento seguito dalla Roma

Roma, ecco chi è Sardar Azmoun: il Messi iraniano dello Zenit

Ceduto nel 2012 dal Rubin Kazan allo Zenit per 12 milioni di euro, oggi ne vale almeno dieci in più. Il ventiseienne in questa stagione ha realizzato 19 gol e 6 assist in 26 partite con lo Zenit: numeri importanti per un giocatore che si sta definitivamente affermando e che adesso potrebbe essere pronto per il definitivo salto di qualità.

, ma lui a quest'ora poteva già essere nella Capitale. Sponda Lazio. I, la federazione calcistica iraniana annunciò perfino l’accordo tra i club, ma Azmoun rimase in Russia e l’affare sfumò. Poi il ritorno al Rubin Kazan che lo aveva lanciato nel calcio dei grandi, quandoSì, perché il ragazzo stava percorrendo la stessa carriera del padre (era uno dei pallavolisti più famosi dell'Iran) prima di sostenere un provino con lo Shamoushak Gorgan che gli fece definivitamente cambiare idea e sport.