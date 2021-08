Roma, incubo Smalling: nuovo tentativo di furto in casa

ROMA - Nuovo tentativo di furto nell'abitazione di Chris Smalling, difensore della Roma: il giocatore inglese, nello scorso aprile, aveva infatti subìto un furto nella propria residenza sull'Appia Antica. Poco dopo la mezzanotte le telecamere di sorveglianza, come riporta il Messaggero, hanno inquadrato almeno due persone incappucciate introdottesi all'interno del perimetro di sorveglianza, eludendo i primi sistemi d'allarme. Pronto l'intervento delle auto di sorveglianza, il cui arrivo ha messo in fuga - a piedi - i ladri. Avvisate anche le forze dell'ordine, ma i malviventi, per il momento, hanno fatto perdere le loro tracce. Smalling, attualmente in Portogallo con la squadra, è stato avvisato ieri del'accaduto.