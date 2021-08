Roma, Shomurodov e Cristante partono per il Portogallo

ROMA - Eldor Shomurodov e Bryan Cristante questo pomeriggio si sono imbarcati su un volo partito alle 17 per il Portogallo. Il neo acquisto giallorosso, pagato dal Genoa 18 milioni, e il campione d'Europa ieri pomeriggio hanno effettuato un tampone molecolare e oggi si sono imbarcati sul volo che li porterà poi al ritiro della Roma al Tivoli Carvoeiro Resort. L'attaccante uzbeco era sbarcato ieri mattina nella capitale e poi aveva sostenuto le visite mediche a Villa Stuart, Cristante invece aveva beneficiato di qualche settimana di vacanza in più dopo gli impegni con la Nazionale. Entrambi oggi avranno il primo incontro con Mourinho e la squadra, da domani si metteranno a disposizione in campo dello Special One.