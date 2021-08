Totti, ritorno al passato: incontro a Empoli con Andreazzoli

ROMA - Ritorno al passato per Francesco Totti che quest'oggi ha incontrato nel centro sportivo dell'Empoli Aurelio Andreazzoli, vecchia conoscenza giallorossa. Il tecnico della squadra toscana per tanti anni ha vissuto a Trigoria, prima lavorando come collaboratore tecnico, poi allenando anche Totti negli ultimi mesi del 2013, quando la Roma perse la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Oggi l'incontro tra i due per parlare di progetti futuri ma anche di giovani talenti: Totti prosegue il suo lavoro con l'agenzia scouting, e chissà che non abbia individuato qualche ragazzo anche nell'Empoli.