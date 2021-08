Diretta Belenenses-Roma 1-2: Zaniolo porta in vantaggio i giallorossi

ROMA - Terza amichevole della Roma in Portogallo, la squadra di José Mourinho prosegue la preparazione nel ritiro in Algarve migliorando la condizione atletica e assorbendo le tattiche dello Special One. Questa mattina alle 12 (orario italiano) i giallorossi affronteranno un nuovo test match, ancora una volta contro una squadra lusitana dopo la prima col Porto. Stavolta Mourinho incontrerà allo Stadio Minucipal de Bela Vista il Belenenses, club che affronterà proprio i “dragões” nella prima partita del campionato portoghese in programma il prossimo 8 agosto.