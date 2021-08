Diretta Betis Siviglia-Roma 2-1: subito in gol Shomurodov, per l’errore di Rui Patricio

ROMA - Penultima amichevole pre stagionale, la Roma di José Mourinho ieri pomeriggio ha lasciato il Portogallo per spostarsi in Spagna. Più precisamente a Siviglia, dove questa sera alle 22 (orario italiano) affronterà il Betis Siviglia per la Unbeatables Cup. Il trofeo prende il nome dall'omonima associazione, che da anni sostiene la ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvisa. Dopo il match la Roma prenderà un volo per la capitale, da lunedì si riprenderanno gli allenamenti a Trigoria per la fase finale della preparazione.