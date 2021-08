Incredibile Roma: espulsi Mourinho, Pellegrini, Mancini e Karsdorp con il Betis Siviglia!

ROMA - È successo di tutto nell'amichevole giocata dalla Roma contro il Betis Siviglia in Andalusia. Nel primo tempo si è accesa una mischia in area di rigore per un contatto in area tra Iglesias e Mancini, poi nel secondo tempo sono arrivate addirittura due espulsioni. Sul gol siglato da Moreno con la mano Lorenzo Pellegrini ha protestato platealmente con l'arbitro Vazquez - colpevole di aver ammonito praticamente quasi tutta la squadra giallorossa nel corso di 55 minuti -. Inspiegabilmente vista anche l'amichevole estiva l'arbitro ha estratto il rosso. Furioso il capitano della Roma ha prima applaudito il direttore di gara, poi gli ha anche voluto stringere la mano. Immediatamente dopo l'arbitro è corso a bordo campo per mostrare il rosso anche a Mourinho che protestata per la direzione di gara e per l'espulsione mostrata al suo capitano. Dopo appena cinque minuti di gioco l'arbitro ha espulso anche Mancini per una doppia ammonizione. Il difensore centrale ha trattenuto Iglesias colpendo involontariamente il volto dell'attaccante. La Roma ha chiuso il match in otto uomini: al 78' espulso anche Karsdorp per una brutta entrata su Joaquín.