Roma, ufficiale: Bianda in prestito al Nancy

ROMA - Ora è ufficiale, William Bianda va in prestito al Nancy. Con questa operazione, sommata al prestito di Florenzi al Milan e quello di Coric a un passo dallo Zurigo, il club alleggerisce ancor di più il gruppo esuberi. Il difensore classe 2000 è tornato in Francia mentre lo scorso anno aveva giocato, sempre in prestito, con i belgi dello Zulte Waregemed. Tiago Pinto continuerà a concentrarsi sulle cessioni dei giocatori che non rientrano più nei piani della Roma, per poi poter concentrare gli ultimi sforzi sull'acquisto di un centrocampista.