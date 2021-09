Mourinho, cena solitaria e relax ai Parioli

ROMA - Relax solitario per José Mourinho. Il tecnico della Roma è stato visto a cena in un noto ristorante dei Parioli, con un tavolo tutto per sé, senza accompagnatori. Per Mou una serata tranquilla in mezzo ai tifosi che, una volta capito di non disturbare una cena privata, hanno iniziato ad avvicinarsi per chiedere foto ed autografi a cui l'allenatore giallorosso ha risposto con la consueta disponibilità. Il feeling di Mourinho con l'ambiente è scattato sin da subito, e la serata trascorsa in mezzo alla sua gente ne è una ulteriore dimostrazione.