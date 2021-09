Totti celebrato dalla Roma e dalla Uefa: 27 anni fa il 1° gol in A

ROMA - Il 4 settembre 1994 è una data scolpita nella memoria dei tifosi della Roma e soprattutto di Francesco Totti. Quel giorno di 27 anni fa, infatti, l'ex capitano giallorosso siglò il primo gol dei suoi 250 realizzati in Serie A (307 in totale) nella prima giornata del campionato 1994/95: con Carlo Mazzone in panchina e il 9 sulla schiena, un Francesco Totti ancora 17enne firmò il vantaggio alla mezzora con un gol di sinistro, su sponda di testa di Fonseca, al Foggia che poi pareggiò nella ripresa con Kolyvanov. La ricorrenza, oltre che da tanti tifosi, è stata celebrata su Twitter sia dalla Roma che dalla Uefa.