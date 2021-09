Roma, Juan Jesus punge: "Non so perché giocavo poco"

NAPOLI - Juan Jesus è diventato un giocatore del Napoli, ma c'è ancora qualche "sassolino" giallorosso nella sua scarpa: "Non so perché ho giocato poco a Roma. Non sono mai stato infortunato - assicura ai microfoni di Radio Kiss Kiss - volevo essere sempre pronto, a Trigoria ero il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, sono stato sempre professionale".