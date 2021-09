Roma pazza di Mourinho: tutto pieno per le 1000 con il Sassuolo

ROMA - Tanta voglia di Roma per i tifosi giallorossi dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. La formazione di Mourinho si prepara per la sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Olimpico. Tra i tifosi della Roma c'è grande entusiamo in questo inizio stagione per la formazione guidata da Mourinho, che proprio contro i neroverdi festeggerà le 1000 panchine in carriera. Anche per questo, i sostenitori giallorossi non vogliono mancare: la vendita dei tagliandi per assistere a Roma-Sassuolo continua spedita. Anzi, è vicina a terminare con un sold out anticipato. Come riportato da un tweet ufficiale della società capitolina, infatti, mancano solo 1000 biglietti per il tutto esaurito (alla quota di 28.000 con l'attuale limitazione del 50%).