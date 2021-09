Roma, Mourinho: “Millesima partita? Questa la più importante. Viña voleva giocare”

Oggi la millesima panchina della sua carriera, ridarebbe indietro tutto per ricominciare tutto da capo? "No, sono molto quadrato e la partita più importante della mia carriera è oggi e non le altre 999".

Se pensa alle altre 999...

"No non ci penso, magari dopo la partita le penserò ma ora non ci penso".

Gioca Vina, è arrivato meno di due giorni fa...

"Lui voleva giocare, noi ci fidiamo di lui, ovviamente le sue sensazioni sono molto importanti e abbiamo fatto tutto il possibile per farlo recuperare bene. E' tutto cuore, è voglia di giocare. Se oggi tutto va bene per noi e per lui giovedì giocherà Calafiori in Europa. Oggi vogliamo dare tutto quello che abbiamo".