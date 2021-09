La Roma festeggia Mourinho: cena di squadra con i Friedkin. Discorso del tecnico

ROMA - Appuntamento alle 20 in punto a piazza Pio XI. La Roma si è riunita nel ristorante Le Vele per festeggiare le mille panchine di José Mourinho e per fare gruppo. La cena, tutta a base di pesce nel ristorante interamente prenotato dalla Roma, era stata organizzata dopo la vittoria contro il Sassuolo per festeggiare le cinque vittorie su cinque tra campionato e Conference League, ma soprattutto lo storico traguardo dello Special One che è ospite dei Friedkin. Anche Dan e Ryan infatti sono presenti alla cena, così come tutti i giocatori e lo staff tecnico.