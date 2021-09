Roma, che entusiasmo: duemila tifosi a Verona

L' amore va in trasferta. E dove, se non nella città di Romeo e Giulietta, un luogo che questo sentimento l'ha celebrato al punto da renderlo immortale? La Roma a Verona non sarà sola. Avrà al suo fianco circa 2.000 tifosi, gente che non vuole smettere di sognare e che si è letteralmente scatenata, nei giorni scorsi, acquistando a tempo di record (in due ore circa) i tagliandi messi a disposizione dall'Hellas. E c'è di più: vista la grande richiesta, alla parte di curva nord riservata inizialmente agli ospiti è stato aggiunto un ulteriore settore adiacente. In quell'ampio spicchio di Bentegodi, quindi, "abiteranno" per 90 minuti ben 1.700 anime romaniste, mentre nel resto dello stadio sono previsti almeno altri 300 fan giallorossi che abitano in Veneto e nel nord Italia.