Roma, Mourinho in dodici punti

Ha alcune certezze: Rui Patricio è un portiere di garanzia che gode della fiducia del tecnico e dei compagni; Pellegrini, espulso ingiustamente e presumibilmente fuori domenica, è uno dei tre più forti calciatori italiani del momento e ha ancora notevoli margini di crescita; Veretout, che deve trovare la migliore condizione ma ogni tanto la risolve segnando, non è sostituibile nel ruolo e nei compiti; Mkhitaryan ha una qualità di battuta che pochi altri possiedono e un’autonomia limitata; Karsdorp, Viña, ieri assente, e Calafiori, attendendo il ritorno dell’indispensabile Spinazzola, sono dei “quinti”, per dirla in covercianese, non degli esterni bassi compiuti da linea a 4: attaccano benone, ma difendono male e in un calcio che investe su ampiezza e verticalità costituiscono un elemento di fragilità. Karsdorp, inoltre, non ha un sostituto: Reynolds non è pronto e chissà se mai lo sarà.