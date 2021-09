Lazio-Roma, Mourinho è Special One anche nei derby

Mourinho sa come si fa. Si avvicina al primo derby romano con attenzione massima e un pizzico di curiosità. Lo Special One è esperto delle sfide tra squadre della stessa città, è stato assoluto protagonista ovunque abbia allenato. Domani si cimenta in questa sfida che ha suggestioni antiche, che in passato ha stregato grandi allenatori. La stracittadina della Capitale è una sfida unica, che non può essere paragonabile a nessun altra. Di fronte si troverà la Lazio di Sarri, che aveva già affrontato (e con il quale si era anche scontrato) in Premier League. Mourinho sa come si vince una sfida ad alto potenziale emotivo, da ieri ha cominciato a prepararla, oggi in conferenza stampa entrerà già in partita. In ventuno anni di carriera ha giocato 116 derby, in quattro Paesi diversi sulle panchine di sette club. I precedenti sono di buon auspicio, ma il derby romano va oltre ogni pronostico e ogni tradizione. Non a caso di solito vince la squadra che non parte favorita.