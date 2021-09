Roma, Viña si è allenato in gruppo: chance per una maglia da titolare con la Lazio

ROMA - "Viña sì, Viña No? Io penso Viña sì". Mourinho in conferenza stampa si è sbilanciato sul terzino uruguaiano, ancor prima dell'ultimo allenamento prima della Lazio. E ha avuto ragione. Perché Matias Viña questo pomeriggio ha lavorato con i compagni di squadra nella seduta di rifinitura del derby in programma domani pomeriggio alle 18. Il giocatore ha svolto l'intero allenamento con la squadra, portando una fasciatura appena sotto quel ginocchio sinistro che lo aveva costretto a saltare le sfide contro Cska Sofia, Sassuolo e Udinese.

Oggi ha lavorato con la squadra, poi a fine allenamento si è confrontato a lungo con lo staff di Mourinho per parlare delle sensazioni avute in campo dopo aver testato il ginocchio per la prima volta in un allenamento completo. Sensazioni positive, adesso Mourinho dovrà decidere se lanciarlo titolare oppure se portarlo in panchina e schierare Calafiori dal primo minuto.