Roma, campagna vaccinale a Testaccio. Zingaretti: "Colpito dall'impegno"

ROMA - La Roma e la Regione Lazio uniti per la campagna vaccinale. Questa mattina a Testaccio in piazza Santa Maria Liberatrice è stato aperto il punto di somministrazione vaccinale mobile della Asl Roma 1. Il camper è rimasto operativo fino alle 18.30 per tutti i cittadini che hanno voluto vaccinarsi contro il Covid-19. ‘Su le maniche’, questo il nome della campagna ideata dalla Roma. Chi si è sottoposto alla vaccinazione ha ricevuto un promo code che darà diritto ad uno sconto utilizzabile per l’acquisto di un biglietto per il match casalingo contro il Bodo . Inoltre un’apetta brandizzata As Roma e la mascotte Romolo ha distrubuito dei gadget prodotti per l’iniziativa.

“Nonostante la pioggia, non ci ferma nessuno - le parole del presidente della Regione Nicola Zingaretti - Voglio ringraziare innanzitutto questa equipe, ma anche tutta l’Asl Roma 1, perché nella Capitale stiamo raccogliendo risultati straordinari nella campagna di vaccinazione, sicuramente grazie all’impegno di tutti ma grazie soprattutto a chi sta in trincea. E grazie alla Roma perché quello che sta facendo, è esattamente quello di cui abbiamo bisogno in questo momento per portare a termine la campagna vaccinale. I risultati nel Lazio sono ottimi sugli over 12 siamo all’83%, sugli over 18 siamo praticamente al 90% dei vaccinati con doppia dose e 23mila persone hanno già avuto la terza dose fra i malati fragili. Quindi, calcolando che poi ci sarà una quota fisiologica di malati o di persone che non possono ricevere il vaccino, siamo vicinissimi al completamento della campagna vaccinale con un risultato eccezionale". Zingaretti ha poi ringraziato la Roma “per questa sensibilità, non è la prima iniziativa che il club mette in campo per darci una mano, ma farlo in queste ore sotto la pioggia, ma soprattutto vicino al 90% fa la differenza. Approfitto per ringraziare tutti gli atleti che si sono prestati, che si sono resi disponibili, un bellissimo segnale di impegno civile a difesa di un traguardo delle istituzioni ma in realtà di tutta la nostra comunità. Sono convinto che noi, come regione, raggiungeremo presto, grazie al lavoro che è stato fatto, questo straordinario obiettivo“.

Anche il direttore del Roma Department, Francesco Pastorella ha parlato dell’iniziativa: “Sentiamo forte la responsabilità di coinvolgere i nostri tifosi in questa campagna. Siamo una piattaforma sociale che può stimolare i nostri tifosi a vaccinarsi, lo facciamo convintamente. Stiamo coinvolgendo i nostri club che stanno rispondendo con entusiasmo. Oggi siamo qui col Roma Club Testaccio. Coinvolgeremo i nostri club che saranno l’anima della nostra città. Il presidente Zingaretti ha riconosciuto il nostro supporto, continueremo a supportare questa campagna perché ci crediamo e siamo a disposizione delle istituzioni”.