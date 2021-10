Brutte notizie in casa Roma. Tammy Abraham, entrato al posto di Harry Kane al 76' di Inghilterra-Ungheria, match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 e terminato 1-1, ha dovuto lasciare il campo al 92' dopo aver rimediato un problema muscolare. Al suo posto è entrato Watkins. Mourinho in ansia: domenica i giallorossi fanno visita alla Juve di Max Allegri.