Roma, Abraham sbarcato a Fiumicino: ora i controlli alla caviglia

ROMA - Tammy Abraham è tornato nella capitale, la Roma è col fiato sospeso. Il centravanti inglese questo pomeriggio intorno alle 16 è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea proveniente da Londra. La Roma è in ansia per le sue condizioni: ieri sera il giocatore ha lasciato il campo nel match tra Inghilterra e Ungheria con un problema alla caviglia . Entrato al 76' al posto di Kane, l'ex Chelsea all'88' ha tentato un colpo di testa in torsione su un cross di Shaw, dopodiché si è rialzato e si è lasciato andare ad una smorfia di dolore .

È rientrato negli spogliatoi tenendo in mano lo scarpino con il calzino della caviglia destra completamente abbassato. Al suo fianco un medico dello staff. Il giocatore vedrà subito i medici della Roma per il controllo della caviglia, anche per valutare le dimensioni. Perché se gonfia bisognerà attendere qualche ora in più per sottoporla agli esami strumentali e quindi capire l'entità dell'infortunio. A Trigoria è tutto pronto per capire se Abraham riuscirà a scendere in campo domenica sera nel match dell'Allianz Stadium contro la Juventus.