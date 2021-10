ROMA - La Roma non ha ancora svelato la terza maglia, ma sui social e portali web sono uscite le prime indiscrezioni. La terza maglia firmata New Balance dovrebbe essere blu, con il bordo delle manche gialle e quattro strisce orizzontali, due gialle e due rosse. Sul blu della maglia sono disegnati in miniatura tanti lupetti di Gratton, per richiamare la storia e la tradizione romanista. Sul colletto posteriore della maglia una porzione gialla con la scritta AS Roma.