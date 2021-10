Corso Uefa, ufficializzati gli allenatori: Del Piero e De Rossi tra i migliori

ROMA - Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC i nuovi allenatori UEFA A. Dopo aver seguito le 210 ore di formazione del programma didattico, gli allievi hanno sostenuto lo scorso giovedì 14 ottobre a Coverciano gli esami finali del corso, con prove orali su tutte le materie e con un test pratico in cui hanno proposto delle esercitazioni su un tema di allenamento. Tra i neoabilitati sono molti i nomi noti del calcio italiano, a cominciare dal campione del mondo nel 2006 e collaboratore del Ct Mancini durante l’ultimo Europeo vinto, Daniele De Rossi, e un altro campione del mondo in Germania come Alessandro Del Piero. E poi ancora: l’ex attaccante azzurro Christian Vieri; i vicecampioni europei del 2012, Ignazio Abate e Riccardo Montolivo. Proprio l’ex capitano giallorosso, De Rossi, è risultato come uno dei migliori dell’intero corso alla luce dei risultati ottenuti.