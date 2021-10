Roma, un ballottaggio nella formazione titolare contro il Milan

ROMA - Questa mattina la Roma di Mourinho è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso dallo Special One. Dopo la vittoria contro il Cagliari per i giallorossi è tempo di pensare al big match di domenica sera contro il Milan: in un Olimpico sold out Mourinho cercherà la prima vittoria contro una diretta avversaria per le prime posizioni.