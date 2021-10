Roma, tifosi furiosi con Maresca: “Arbitraggio scandaloso”. E l’Olimpico lo applaude

ROMA - "Un arbitraggio vergognoso, adesso la società deve intervenire pubblicamente". I tifosi della Roma sono inferociti per le decisioni prese da Maresca in Roma-Milan. Già nel primo tempo un Mourinho scatenato in panchina era sceso negli spogliatoi ancor prima dell'intervallo, poi nel secondo tempo dopo l'ammonizione data a Mancini lo Special One si è inferocito portandosi la mano sul petto e facendo il movimento ad estrarre il cartellino: "Ogni fallo ne tira fuori uno", la mimica del portoghese. L'Olimpico assordante poi prima per il gol di Ibrahimovic prima convalidato e poi annullato per fuorigioco, ma soprattutto per il calcio di rigore per il presunto fallo di Ibanez sullo svedese. Poi nei minuti di recupero, con il risultato sul 2-1, il contatto molto dubbio tra Kjaer e Pellegrini, con il danese che non prende il pallone ma soltanto il polpaccio del capitano giallorosso.