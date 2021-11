Karsdorp: “Abbiamo avuto venti occasioni. È stata una brutta serata”

ROMA - Un pareggio non basta. Avrebbe dovuto essere il match del riscatto dopo il 6-1 dell'andata, invece la Roma di Mourinho non è andata oltre il 2-2 all'Olimpico contro il Bodo-Glimt. I giallorossi sono andati due volte sotto e sono riusciti ad acciuffare il pari con le reti di El Shaarawy e Ibanez. Al termine del match Karsdorp è intervenuto ai microfoni del club: "Sapevamo da prima che sarebbe stata dura. Lo è stata. Siamo andati sotto due volte e per due volte abbiamo pareggiato. Siamo stati sfortunati a non fare il terzo. Bisogna anche vedere come hanno segnato loro: hanno avuto due occasioni e hanno segnato due gol, noi ne abbiamo avute venti. Brutta serata per noi“.