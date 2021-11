ROMA - In vista del ritiro preparatorio in vista della Coppa d’Africa (in programma a gennaio) a Dubai, il c.t. Tom Saintfiet ha convocato Ebrima Darboe. Il centrocampista della Roma disputerà anche l’amichevole di martedì 16 contro la Nuova Zelanda. Aumenta il numero dei giallorossi convocati dalle proprie nazionali. Nonostante il periodo non facile nella Roma, Diawara è stato convocato dalla Guineaper le sfide di qualificazione mondiale contro Guinea-Bissau e Marocco.