Roma, rivoluzione Mourinho: cambio modulo e due esclusioni eccellenti

Più che un cambiamento, questa è una rivoluzione. Mourinho ribalta la Roma dopo le ultime deludenti esibizioni. Secondo le prove emerse dall’ultimo allenamento a Trigoria, a Venezia vedremo una squadra tutta nuova. Nel modulo e negli interpreti. Gli esclusi eccellenti, oltre al giovane Darboe che non è stato neppure convocato, sarebbero Zaniolo e Mkhitaryan che stanno vivendo un periodo negativo: panchina per tutti e due. Largo dunque al 3-4-1-2, o magari 3-5-2, con il doppio centravanti: di fianco ad Abraham, che fatica a ricevere i rifornimenti e di conseguenza ad essere pericoloso, entrerebbe uno tra Shomurodov (favorito) e Borja Mayoral. E a centrocampo, con Karsdorp largo a destra sarebbe El Shaarawy ad agire a tutta fascia sul lato mancino: lo ha già fatto più volte, anche in Nazionale, non sarebbe un problema per lui. Con questo sistema di gioco, la Roma potrebbe comunque ricompattarsi facilmente in un 4-4-2 in fase difensiva con Karsdorp più basso e Ibañez pronto a scalare da terzino.