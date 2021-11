Zeman, mille panchine. Sensi: “Ha forgiato la Roma campione d’Italia”

ROMA - Rosella Sensi si unisce al coro delle persone che si sono congratulate con Zeman, per le millepanchine in carriera. Il tecnico del Foggia ed ex Roma si è iscritto al ristretto club di cui fa parte pure Mourinho. L'ex presidentessa l'ha applaudito con un post su Facebook: "Da ieri è tra i pochi allenatori a vantare mille panchine in carriera mister Zeman. Con papà avete costruito e forgiato quella Roma che poi sarebbe diventata Campione d’Italia. Ricordo il grande rispetto che nutriva per lei e l’entusiasmo dei tifosi quando venivano allo stadio. Mille panchine sono tante. Lo sono ancora di più perché ogni volta come primo obiettivo c'è quello di far divertire i tifosi. Tanti auguri di cuore".