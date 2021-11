Roma, parla il diesse del Borussia: “Zakaria via a gennaio? Non lo escludo”

ROMA - Tiago Pinto ha invece già avviato i contatti con l’entourage di Denis Zakaria, che anche all’Olimpico contro l'Italia ha confermato tutte le sue qualità sulla mediana. Inutile dire che la Roma non è l’unica squadra interessata al ventiquattrenne svizzero che è in scadenza di contratto. E ieri a confermare il suo possibile addio a gennaio ci ha pensato il direttore sportivo del Borussia M'gladbach, Max Eberl: "Zakaria non vuole un contratto qualsiasi, è ambizioso. E non dico solo a livello economico, anche dal punto di vista sportivo. Partenza già a gennaio? Ribadisco le nostre intenzioni: vogliamo rinnovare, ma non posso escludere niente di questi tempi".