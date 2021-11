La Roma torna ad allenarsi. Zaniolo ok, oggi in gruppo

ROMA - La Roma torna ad allenarsi per cominciare la preparazione al match di domenica sera contro il Genoa. Dopo i tre giorni di riposo concessi da Mourinho, i giocatori che non sono stati chiamati dalle rispettive nazionali questo pomeriggio scenderanno sul campo del Fulvio Bernardini per la prima seduta della settimana. La buona notizia riguarda Zaniolo che ha risolto l'infiammazione al ginocchio e il sovraccarico al polpaccio che lo avevano costretto a non rispondere alla chiamata della Nazionale. Oggi il talento giallorosso tornerà ad allenarsi con la squadra sperando in una maglia da titolare per la partita di domenica sera a Marassi.