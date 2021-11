Roma, Mourinho studia il Genoa. E spunta la formazione...

ROMA - Vietato sbagliare alla ripresa del campionato. La Roma domenica sera affronterà il Genoa del neo tecnico Shevchenko per cercare una vittoria che manca da quattro partite, tra campionato e Conference League. José Mourinho in questo periodo di sosta ha studiato ai minimi dettagli la gara di Marassi, analizzando scrupolosamente tutti i dettagli e gli errori commessi nell'ultima gara prima della sosta contro il Venezia. E il tecnico ha pubblicato sui social alcuni scatti del suo lavoro a Trigoria.

Roma, ecco l'ufficio di Mourinho: maxi studio per il Genoa

Prima l'analisi video del match del Penzo, con una bruciante sconfitta per 3-2 maturata anche per un calcio di rigore assegnato al Venezia e che ha scatenato nuove polemiche arbitrali. Nella sala video di Trigoria il tecnico in tuta e ciabatte ha rivisto più e più volte la gara analizzando i movimenti di squadra. Poi naturalmente l'analisi tattica e la costruzione della squadra che dovrà affrontare il Genoa: foto che vede Mourinho seduto nel suo ufficio a scrivere i vari schemi da utilizzare in Liguria. Un dettaglio non è sfuggito ai tifosi: un foglio con sopra scritta la formazione dove si può vedere chiaramente la disposizione dei giocatori a formare il 3-4-1-2, lo stesso modulo utilizzato contro il Venezia.