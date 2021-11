Mkhitaryan, il messaggio a Felix: "Ora non perdere la testa, hai solo 18 anni"

ROMA - Felix salva la Roma. Entrato al 75' al posto di uno spento Shomurodov, il diciottenne è stato il man of the match con una doppietta realizzata nell'ultimo quarto d'ora che ha regalato i tre punti alla squadra di Mourinho. Il ragazzo ghanese è diventato il primo giocatore nato dopo l'1/1/2003 ad aver segnato un gol in Serie A. Al termine del match Mkhitaryan è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il match.