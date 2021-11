Mourinho, il segreto della vittoria: “Un mio match analyst lavorava con Juric…”

ROMA - La Roma ha battuto il Torino con una grande prova di sacrificio della squadra, in piena emergenza a centrocampo. Giallorossi bassi, compatti e attenti alla fase offensiva dei granata che non sono riusciti a concretizzare le occasioni e non hanno trovato grandi spazi tra le linee. Insomma, una partita preparata dalla Roma nel migliore dei modi. Grazie anche al match analyst della Roma che conosce alla perfezione Ivan Juric. A svelare il retroscena ci ha pensato Mourinho in conferenza stampa: "I miei analisti sono molto bravi e uno di loro ha lavorato con me all'Inter e quando sono andato al Real Madrid è rimasto e poi è andato a lavorare con Juric. Per lui è stato molto facile aiutarmi a preparare la squadra perché conosce le squadre di Juric meglio di chiunque altro". Il match analyst in questione è Michele Salzarulo: tredici anni all'Inter, poi una stagione - la scorsa - nell'Hellas Verona di Juric prima di ritornare agli ordini di Mourinho. Un'arma in più per battere il Toro.