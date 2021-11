Roma, Felix Afena-Gyan positivo. Cristante negativo, sarà a Bologna

ROMA - Massima allerta a Trigoria per una nuova positività al Covid . Dopo Cristante e Villar, anche un altro giocatore della prima squadra è risultato positivo al test effettuato nelle ultime ore. Si tratta di Felix Afena-Gyan, giocatore vaccinato, ma contagiato e ora in isolamento.

Roma, Felix positivo: era vaccinato

Il club giallorosso ha ufficializzato la positività del diciottenne ghanese che, naturalmente non è partito per Bologna dove la squadra domani sera giocherà contro i rossoblù di Mihajlovic. Il ragazzo adesso dovrà rispettare un periodo di isolamento di almeno dieci giorni al temrine dei quali dovrà effettuare nuovi test per accertare la negatività.

Roma, Cristante torna negativo: domani parte per Bologna

La Roma perde Felix, ma ritrova Cristante. Il centrocampista è risultato negativo al doppio tampone effettuato in giornata e dopo tredici giorni ha terminato il suo isolamento. Questa sera ha effettuato le visite di idoneità sportiva post Covid e domani mattina prenderà un volo per raggiungere la squadra a Bologna.