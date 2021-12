Roma disastrosa contro le big: un solo punto in cinque partite

ROMA - Il trend contro le big è tragico esattamente come la scorsa stagione. La Roma non riesce a vincere contro le grandi squadre, raccogliendo tante sconfitte e qualche pareggio. Il bilancio della squadra di José Mourinho nei primi cinque big match porta alla memoria dei tifosi i problemi che aveva la Roma di Fonseca, che aveva chiuso la scorsa stagione soltanto con una vittoria, poi quattro pareggi e sette sconfitte.

La Roma in questa prima parte di campionato ha collezionato un pareggio, contro il Napoli, poi quattro sconfitte contro Lazio, Juventus, Milan e Inter. Alla sedicesima giornata dello scorso campionato Fonseca aveva un punto in più nei big match ma con una partita in meno: due segni “X” contro Juventus e Milan, poi due ko con Napoli e Atalanta.

I big match 2021-2022 dopo 16 giornate

Lazio-Roma 3-2

Juventus-Roma 1-0

Roma-Napoli 0-0

Roma-Milan 1-2

Roma-Inter: 0-3