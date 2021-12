Roma-Spezia 2-0: Mourinho acciuffa la Juve con Smalling e Ibanez

ROMA - La Roma ritrova la vittoria in campionato e agguanta la Juventus al sesto posto in classifica. Ottima prestazione della squadra di Mourinho che ha battuto lo Spezia 2-0 grazie alle reti dei suoi difensori centrali. Una nuova iniezione di fiducia per la Roma dopo i ko contro Bologna e Inter, anche in virtù degli stop di Lazio, Juve, Milan e Napoli. Il quarto posto , seppur lontano otto punti, è ancora un obiettivo. Il prossimo match contro l’Atalanta sarà fondamentale per capire le ambizioni della squadra capitolina.

Lo Spezia, costretto a sostituire Sala dopo 17 minuti (Kiwior al suo posto) per un problema fisico, ha provato subito a rialzare la testa ma una Roma ben compatta e attenta ha neutralizzato senza problemi i tentativi di incursione di Manaj e Strelec. Grande lavoro in fase di copertura sia di Borja Mayoral , preferito a Shomurodov dopo la buona prestazione col Sofia, sia di Abraham che poco prima della mezzora ha servito col tacco Vina che con un tiro a giro ha sfiorato il raddoppio.

Fischio d’inizio e Roma subito all’arrembaggio della porta ligure. I giallorossi con il baricentro alto e spinti dalla vittoria ritrovata in Conference League dopo appena cinque minuti hanno trovato la rete del vantaggio che ha scatenato i 43mila tifosi presenti all’Olimpico nonostante il match infrasettimanale. Calcio d’angolo battuto da Veretout, colpo di testa in area di Abraham a fare da sponda per l’altra staccata poderosa di Smalling che ha battuto Provedel . Roma in vantaggio grazie al suo difensore centrale che in campionato non segnava da una stagione e mezzo, dal match in trasferta contro il Torino di 502 giorni fa.

Malore in Sud, la curva in silenzio

Appena dopo il tentativo del terzino, dal 25’ in poi l’atmosfera della partita è cambiata totalmente. Un tifoso infatti ha accusato un serio malore: subito sono arrivati i paramedici in Curva Sud per intervenire sul romanista, rimasto a terra e, grazie ai tifosi vicino a lui, subito soccorso. Il tifoso è stato portato di corsa al Gemelli con l'ambulanza vista la seria entità del malore avvertito. Un bell'applauso della Curva quando è stato portato via, poi un silenzio assordante tra paura e rispetto.

La traversa di Abraham

La prima e unica occasione dello Spezia è arrivata a ridosso della fine del primo tempo, con il debole colpo di testa in area di Reca che è terminato alto sopra la traversa di Rui Patricio. A chiudere la prima frazione di gioco la clamorosa traversa colpita di testa da parte di Abraham: il centravanti in torsione ha centrato il suo settimo legno stagionale, senza trovare quindi la via del gol.

Il raddoppio di Ibanez

Uno Spezia più intraprendente all’inizio del secondo tempo ha cercato il pareggio con una doppia occasione, prima col tiro violento ma alto di Strelec, poi col destro a giro di Manaj parato da Rui Patricio. La reazione della Roma non si è fatta attendere, e alla fine invece del pari è arrivato il raddoppio giallorosso. Ancora una volta su calcio d’angolo, ancora una volta da una difensore centrale. Non Smalling questa volta, ma Roger Ibanez che da solo in area ha sfruttato il corner di Veretout per festeggiare il suo quarto gol stagionale.

Espulso Felix

Un brivido per la Roma, al 60’, con il gol di Manaj. Cross di Reca, una deviazione di Bastoni ha messo in porta la punta che, in scivolata, ha battuto Rui Patricio. Prontera prima ha convalidato, salvo poi annullare la rete dopo il confronto con il VAR. Fuorigioco netto. In campo per la Roma Felix, ormai da quattro giorni negativo al Covid, e Diawara per Mayoral e Smalling. Il ghanese subito pericoloso con le sue accelerazioni, brava la difesa ligure ad arginare le sue offensive. Un tiro di Manaj terminato fuori poi nessun’altra accasione negli ultimi dieci minuti di gara. Se non il cartellino giallo, rosso per l'ammonizione precedente, estratto a Felix che col braccio si è portato avanti il pallone in area nel 3-0 non convalidato. Ma la Roma è tornata alla vittoria, adesso l’obiettivo è tornare a fare punti anche contro una big. E sabato prossimo Mou vola a Bergamo.