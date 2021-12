ROMA - La miglior partita della stagione, tre punti che non valgono soltanto il quinto posto in classifica ma anche la consapevolezza di una crescita importante della squadra per gioco e mentalità. José Mourinho si gode la vittoria della sua Roma contro l'Atalanta, un 4-1 risultato del grande lavoro fatto nella preparazione al match nonostante le assenze di giocatori eel calibro di Pellegrini ed El Shaarawy.

Roma, Mourinho porta a cena il suo staff dopo la vittoria con l'Atalanta

Un grande lavoro di squadra, anche per questo lo Special One ha voluto ringraziare i suoi collaboratori. Rientrati a Trigoria sabato sera intorno alle 21, Mourinho e il suo staff sono andati a mangiare in un ristorante di lusso all'Eur: cena offerta del portoghese come ringraziamento per l'impegno quotidiano.