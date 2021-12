Roma, Felix tra i pre convocati del Ghana per la Coppa d’Africa

La Roma rischia di dover fare a meno di Felix alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. Dopo la positività dell’attaccante che lo ha costretto a rimanere fermo per due settimane e la squalifica contro l’Atalanta per l’espulsione in Roma-Spezia, il diciottenne domani tornerà tra i convocati per la partita contro la Sampdoria. A gennaio però Mourinho potrebbe non avere il suo pupillo a disposizione: il Ghana lo ha infatti inserito nella lista dei pre convocati per la Coppa d’Africa che si disputerà dal 9 gennaio al 6 febbraio. Felix lo scorso novembre aveva rifiutato la sua prima convocazione con la nazionale per allenarsi con la Roma, è difficile che possa saltare anche questa prestigiosa competizione.