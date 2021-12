Roma, Pellegrini da Dubai pensa al Milan

ROMA - La rincorsa di Lorenzo Pellegrini parte da Dubai. Il capitano della Roma è sbarcato lunedì scorso nell’emirato più famoso del mondo per trascorrere un periodo di vacanza-studio concordato con Mourinho . Con lui, oltre alla moglie Veronica e ai due figli, c’è il fisioterapista personale, Piergiorgio Luciani , che lo sta seguendo nella prima fase del percorso di riatletizzazione: i due lavorano tutti i giorni in un centro all’avanguardia che servirà a completare la convalescenza. Pellegrini tornerà a Roma subito dopo Natale e il 27 sarà a Trigoria per cominciare gli allenamenti da solo, con tre giorni d’anticipo rispetto al resto della squadra: l’obiettivo è essere al top per la ripresa del campionato, il 6 gennaio contro il Milan.

Lo staff medico della Roma naturalmente sta monitorando i progressi fisici del giocatore, che approfitterà della pausa per svolgere una mini-preparazione. La speranza, oltre a risolvere la lesione muscolare che ha fermato Pellegrini nei primi minuti della partita contro il Torino, è recuperare il giusto equilibrio per prevenire altri infortuni. Mourinho, da parte sua, lo aspetta a braccia aperte, come sospirato dopo il pareggio contro la Sampdoria: la mancanza di qualità è stato uno dei problemi riscontrati nel girone d’andata, specialmente contro le avversarie che tendono a chiudere gli spazi.

Come cambia la Roma con il ritorno di Pellegrini

Con il rientro di Pellegrini a San Siro, Mourinho deve disegnare la squadra per valorizzare il talento. E’ possibile che insista sullo stesso sistema di gioco, il 3-5-2, che ha migliorato la classifica nelle ultime settimane: in questo caso il capitano prenderebbe il posto di uno dei centrocampisti, per innescare Abraham e Zaniolo. Ma non si può escludere un ritorno al 4-2-3-1, con Zaniolo riportato a destra, Pellegrini trequartista e Mkhitaryan a sinistra: era in fondo la formazione pensata in estate, con un difensore in meno. La Roma lavorerà su entrambe le ipotesi tattiche a partire dal 30 dicembre.