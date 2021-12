Zaniolo, la magnifica scommessa: e quella frase di Tiago Pinto...

Ventidue come il numero di maglia, ventidue come l’età sul passaporto. Le coincidenze numeriche lasciano immaginare che possa essere l’anno Ventidue a catapultare Nicolò Zaniolo nel mondo dei grandi, senza più il freno inibitore degli infortuni e senza più le turbative generate dall’immaturità. Qualcosa si è intravisto ma molto deve ancora succedere perché il fiore d’oro sbocci. E’ la magnifica scommessa che si gioca dal 6 gennaio in poi. La Roma è consapevole di avere sotto agli occhi un patrimonio da difendere e da valorizzare. E d’accordo con Mourinho, maestro severo di gestione, lo metterà nelle condizioni migliori di far emergere il suo talento esplosivo.

Il futuro

Si parla spesso del rinnovo del contratto, che per il momento non è stato neppure trattato. Ma non è una questione che debba creare allarmi o apprensioni tra i tifosi perché Zaniolo, poco prima di infilarsi nella galleria dei dubbi, aveva già firmato un ricco contratto con la Roma (2 milioni più i bonus) fino al 2024. Se Tiago Pinto non ha ancora convocato il manager, Claudio Vigorelli, è solo perché ha altre priorità da sistemare, nella politica interna come nel mondo esterno. Ma in cuor suo, da esperto di amministrazione contabile, intuisce i margini dell’investimento: così si spiega una battuta recente, «continua così e ti vendiamo a 100 milioni», che era scherzosa ma non troppo. Era il senso di un percorso importante che è stato intrapreso. Se Zaniolo rimarrà alla Roma, diventerà con il capitano Pellegrini un faro tecnico dal led inesauribile. Se invece sarà ceduto, produrrà una plusvalenza preziosa (anche se non da 100 milioni) che i Friedkin potranno sfruttare per rinforzare la squadra.

Crescita

In questo momento è prematuro delineare uno scenario che dipenderà essenzialmente dal campo. Al di là del piccolo screzio in allenamento, i rapporti tra Mourinho e Zaniolo sono splendidi.

