Roma, Abraham e Pellegrini in gruppo. Ci saranno contro il Milan

ROMA - Il 2022 della Roma si apre con due buone notizie. Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham oggi si sono allenati con il gruppo e saranno a disposizione di Mourinho per la ripresa del campionato contro il Milan. Il capitano della Roma e il centravanti oggi, nel primo allenamento del nuovo anno, si sono allenati con la squadra senza più sentire dolori alla coscia destra (per il centrocampista) e alla caviglia (l'attaccante). Recupero totale, Pellegrini era stato fermo un mese e mezzo per la lesione, Abraham invece si era fermato all'inizio del secondo tempo per una forte contusione alla caviglia. Entrambi ci saranno contro Milan e Juventus.