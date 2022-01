Roma, Mayoral in isolamento preventivo: a contatto stretto con un positivo

ROMA - Dopo il primo caso di positività emerso nella giornata di ieri, la Roma monitora con attenzione la situazione legata a Borja Mayoral. L'attaccante spagnolo è in isolamento preventivo per essere stato a contatto stretto con un positivo, sia durante la vacanza a Dubai, sia al suo rientro nella capitale. Il primo tempo è stato negativo, ma per non correre rischi il giocatore si trova in isolamento per scongiurare il rischio di una positività che possa far scattare un focolaio Covid all'interno del Fulvio Bernardini. La Roma e il giocatore aspettano l'esito di nuovi tamponi.