Roma-Juve, Mourinho non parlerà in conferenza stampa: il motivo

ROMA - Domani il Milan, domenica la Juventus. La Roma comincerà il suo 2022 con due big match, due gare fondamentali per rimanere agganciati al treno Champions. Oggi José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la squadra di Pioli, ma non farà lo stesso sabato alla vigilia del match contro la Juventus di Allegri. Il tecnico ha infatti deciso di non intervenire in conferenza, come già era capitato nei match di campionato nei turni infrasettimanali. Strappo alla regola oggi, prima partita del nuovo anno, ma salterà invece quella di sabato. Il motivo? Troppi pochi giorni per allenare la squadra, impegnata domani pomeriggio alle 18.30 e poi due giorni dopo alla stessa ora: Mourinho vuole concentrare tutte le sue energie e le sue attenzioni esclusivamente alla preparazione del gruppo e ha chiesto di poter annullare la conferenza.