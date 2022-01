ROMA - Buone notizie pr José Mourinho in vista della sfida di domenica pomeriggio contro l'Empoli. Chris Smalling e Stephan El Shaarawy sono recuperati e oggi si sono allenati col gruppo. I due giocatori indisponibili nelle ultime partite oggi hanno sostenuto l'allenamento con i giocatori che ieri non hanno giocato contro il Lecce. Entrambi sono recuperati e saranno a disposizione di Mourinho che probabilmente li porterà in panchina a Empoli per fargli trovare la migliore condizioni.