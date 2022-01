Roma, Pellegrini lavora individualmente ma rientrerà contro il Genoa

ROMA - Quattro giorni di riposo, da oggi si torna a fare sul serio. La Roma questa mattina è tornata a Trigoria dopo la pausa concessa da Mourinho per far staccare la spina ai giocatori dopo le tre vittorie consecutive tra campionato e coppa. Oggi il gruppo si è ritrovato per cominciare la preparazione al match di sabato prossimo contro il Genoa: assenti all’appello i soli Shomurodov e Viña ancora impegnati con le rispettive nazionali.