Roma, Kumbulla: "C'è un problema di mentalità, non siamo costanti"

ROMA - L'Inter vola in semifinale di Coppa Italia , la Roma esce sconfitta da San Siro. La squadra di Inzaghi ha battuto i giallorossi 2-0 con i gol di Dzeko e Sanchez, segnando così l'eliminazione della squadra di Mourinho dal torneo. Al termine del match Kumbulla è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare il match.

Il gol di Dzeko quanto ha pesato?

“Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita e per loro la strada si è messa in discesa. Poi abbiamo giocato bene, ma per loro la partita è stata più facile dopo l’1-0”.

L’insicurezza della difesa in impostazione?

“Non ho fatto caso a questa cosa, non la vedo. Sicuramente dobbiamo migliorare, però credo che i miei compagni stanno dando tutto e sono orgoglioso di loro”.

Perché non si vedono i miglioramenti?

“Dobbiamo essere più costanti durante la partita, c’è un problema di mentalità passando da momenti in cui facciamo bene ad altri negativi e dobbiamo compattarci nei momenti negativi, cercando di farli passare il prima possibile”.

Il cambio di atteggiamento viene dai cambi del mister?

“Contro il Genoa abbiamo faticato nel primo tempo e giocato bene nel secondo, ma non riuscendo a vincere. Anche oggi abbiamo fatto così e così nel primo tempo, dobbiamo essere più costanti nella partita. Il mister ci aiuta, analizzeremo gli errori di oggi e cercheremo di migliorare”.